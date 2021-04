Rencontres à la ferme de Trevarn

Cette sixième émission nous est proposée par Loïc Delassus, membre de l’association Détour. Ces rencontres à la ferme de Trévarn sont

réalisées en deux volets et font entendre cinq voix.

Il y a d’abord celles de deux frères, Olivier et Jean-François, éleveurs laitiers. Plutôt que d’agrandir leur exploitation, ils ont préféré rester sur une échelle humaine en permettant à une maraîchère, un brasseur et un fromager de s’installer.

Cette première émission plantera le décor avec la rencontre des deux frères qui racontent, nous racontent l’évolution de la ferme familiale, leur manière de prendre le temps de faire ce qu’il y a à faire, de limiter le superflu, de retrouver une convivialité perdue….

Et puis nous découvrirons Craig le fromager, exilé new yorkais, qui aime savoir d’où vient ce qu’il mange. Il goute particulièrement les légumes et la bière de ses voisins Estelle et Gwen et apprécie de pouvoir transformer l’après-midi le lait trait le matin. Et encore plus d’œuvrer à une construction locale et collective.

La seconde émission diffusée en mai nous fera découvrir la vie d’Estelle, maraîchère et de Gwen, brasseur.