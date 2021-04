Fête de printemps le 18 avril 2021 à Pont-de-Buis

La bourse aux plantes – graines-semis-boutures – a lieu le dimanche 18 avril 2021 de 9h à12h sous le préau de l’école Lucie-Aubrac à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h. Gratuit et ouvert à tous.

On pourra glaner au passage quelques conseils et partages d’expériences de jardinières et jardiniers amateur/e/s.

Inscription obligatoire à la médiathèque au 02 98 26 94 83.