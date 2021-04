Le parc d’Armorique valorise l’artisanat d’art

Par leurs savoir-faire, les artisanes et artisans d’art participent à l’économie du territoire, ils ouvrent aussi leur ateliers régulièrement, notamment à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art.Le PNRA organise alors des circuits pour les découvrir.

Par ailleurs, une dizaine d’artisanes et artisans d’art ont choisi de répondre à la marque Valeurs parcs Propre aux Parcs naturels régionaux de France, cette marque distingue des entreprises et activités engagées dans un développement économique durable : l’humain, la préservation de l’environnement et l’attachement au territoire en sont les trois valeurs.