Encourager le vélo quotidien dans les monts d’Arrée

Le Parc naturel régional d’Armorique et Monts d’Arrée communauté sont lauréats de l’appel à projets Vélo et territoires lancé par l’ADEME. Cela va se traduire par l’élaboration d’un schéma directeur vélo, à savoir des actions pour développer la place de la bicyclette comme mode de déplacement utilitaire au sein de ce territoire rural qui regroupe 12 communes :Berrien,Bolazec, Botmeur, Brasparts, Brennilis, Huelgoat, La Feuillée, Lopérec, Loqueffret, Plouyé, Saint-Rivoal et Scrignac.

Avant d’élaborer le schéma, la population locale est interrogée sur ses usages et sur les idées pour favoriser le vélo : aménagements routiers, prestations de réparation et entretien, mise à disposition de vélos électriques…