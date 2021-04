Crozon littoral environnement et Eau et rivières de Bretagne luttent ensemble contre les pollutions côtières

Cette année, Eau & Rivières de Bretagne nous fait découvrir les autres associations avec lesquelles elle travaille sur le terrain autour de différentes problématiques.

20 ans de défense des plages de la presqu’île de Crozon

L’association Crozon littoral environnement va fêter ses 20 ans puisqu’elle est née en 2001 autour de la plage de Postolonnec qui était pollué par les fosses septiques mal isolées de plusieurs établissements voisins. Les riverains se sont fédérés pour obtenir de la mairie la mise aux normes de ces systèmes d’assainissement. De la plage du Poul au Cap de la Chèvre, les adhérents de la nouvelle association ont continué à veiller : accès à la plage, toilettes publiques, effondrements de falaises et autres problèmes de sécurité et surtout, ramassage des déchets en plastique ou en verre. C’est cette dernière action qui a suscité l’intérêt des autres habitants de la commune voire de la presqu’île et qui a permis à l’association d’élargir son territoire.

Dès sa création, l’association a compté 163 adhérents et elle en compte toujours plus d’une centaine (actuellement 135) ! L’objectif est désormais d’attirer les plus jeunes pour continuer à mener les actions de terrain ; une adhésion spéciale pour les moins de 25 ans a été fixée à 2 euros (contre 15 pour les plus âgés). L’association touche peu de subventions ; elle utilise les cotisations pour récompenser les enfants qui participent à ses concours de dessins, autre action de sensibilisation que mène l’association.

Des algues vertes aux déchets plastiques

Adhérente d’Eau et rivières de Bretagne et de l’UADL (Union des associations pour la défense du littoral), Crozon littoral environnement participe à des actions diverses, d’ampleur départementale ou régionale aussi bien que locales : manifestations anti algues vertes, contre l’extraction du maërl ou après la pollution par l’usine de méthanisation de Châteaulin, opposition à l’extension des parcs à huîtres du Fret (avec l’association Difenn)…

Elle a également mené un nettoyage de plage en partenariat avec l’Epab (qui gère la baie de Douarnenez). La pollution par les plastiques est l’un des sujets phares de Crozon littoral environnement actuellement. L’association a su convaincre la mairie de Crozon d’installer huit bacs à marée pour le dépôt des macro-déchets mais ces bacs ne concernent pas toutes les plages de Crozon et ils sont retirés en été (la mairie craint les dépôts sauvages de déchets), ce que regrette l’association.

Pendant la crise sanitaire les ramassages de déchets sont en suspens mais l’association a profité du confinement pour éditer une brochure sur laquelle elle rappelle les bonnes pratiques aux promeneurs de la côte : ramasser les déchets, ne pas prélever les éléments naturels comme la laisse de mer ou les galets, tenir son chien en laisse et prendre garde aux oiseaux en période de nidification en haut des plages, suivre les sentiers balisés et ne pas piétiner les espaces protégés par des filins… .