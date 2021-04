Les actions culturelles du Run ar Puns

L’action culturelle continue avec le Run ar Puns, même en temps de crise sanitaire, les écoles peuvent bénéficier des projets de médiation culturelle.

Le Run ar Puns et sa salle de concert ne sont plus à présenter. Malgré l’interdiction des concerts pour cause de pandémie, Rapass (l’association en charge de la gestion du lieu Run ar Puns) continue l’accompagnement des établissements scolaires du territoire pour la mise en place de projets d’éducation aux arts et à la découverte de la musique. Solenn Rolando, en charge de l’action culturelle, œuvre à la mise en orbite de ces projets. Solenn est l’intermédiaire entre les artistes et les établissements scolaires du territoire. Les publics visés par ces actions sont larges et hétéroclites, de l’IME de Kerlaz, à la 3ème du lycée des métiers à Pleyben en passant par la classe ULIS de Jean Moulin, de nombreuses classes peuvent découvrir un ou plusieurs aspects de la création.

Pour la réussite de ces projets, il y a d’une part le Run, puis les enseignants et de l’autre, les artistes. C’est le cas de Mick Fly, artiste beatboxer, il peut créer un morceau à partir de sa voix et interpréter les différents instruments d’un morceau. Une pratique et une vision de la musique qui se prêtent à merveille à des projets d’initiation et de découverte de la musique. C’est ce qui mis en œuvre sur l’école de Dinéault, près de Chateaulin, où l’artiste accompagne les élèves.