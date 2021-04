Delgres revient avec son deuxième album “4:00 AM”, plus sulfureux que jamais

L’album 4:00 AM est sorti le 09 avril 2021 chez PIAS.

Delgres s’est formé en 2016 et a sorti son premier album Mo Jodi en 2018. L’album a reçu un très bel accueil et a donné une renommée internationale au groupe. Leur musique, le blues-rock, ou heavy blues, est comparée à celle des Blacks-Keys. Mais attention, Delgres c’est une sonorité unique qui se reconnaît facilement, et ce grâce à 3 éléments : le chant de Pascal Danaë, qui alterne entre créole et français, ainsi que sa guitare dobro indispensable pour le blues. Le 3ème élément, c’est le sousaphone de Rafgee, qui est aussi trompettiste. Avec son sousaphone, une sorte de tuba géant, il joue des lignes de basses chaleureuses, ce qui donne une allure de fanfare au tout. Il ne manque plus que le batteur Baptiste Brondy pour former ce fameux trio qu’est Delgres.

Ils ont choisi leur nom de groupe en hommage à Louis Delgres, héros antillais anti-esclavagiste. Officier de l’armée française, il s’est opposé aux troupes de Napoléon venu rétablir l’esclavage. Acculé par les forces napoléoniennes, il s’est suicidé à l’explosif avec ses 300 hommes en vertu de la devise « vivre libre ou mourir ». Une histoire chère au groupe, et intimement liée à la musique blues.

La pochette de l’album est très forte, elle représente un réveil qui affiche 4 heures du matin. Et ce réveil, il est en feu. Ou plutôt, on y a mis le feu. 4 heures du matin, c’est l’heure des premiers de cordée, les invisibles qui se tuent à la tâche sans grande considération. Encore une fois, c’est un thème très personnel au chanteur Pascal Danaë, dont le père a émigré de Guadeloupe en 58. Il chante le déracinement et le racisme, comme le quotidien de l’ouvrier ou du paysan. Mettre le feu à ce réveil, c’est remettre de la rage de vivre dans un quotidien parfois aliénant, sous couvert de faire fonctionner la société. Le feu, c’est aussi l’urgence avec laquelle chante Pascal Danaë, comme à vif. La musique du trio est aussi très intense, comme capturée sur le moment. On croirait parfois entendre un concert live, ce qui est tristement appréciable en ce moment…

Heureusement, vous pouvez quand-même en profiter en écoutant Sonar !