La Femme continue ses grands écarts musicaux avec l’album Paradigmes !

L’album Paradigmes est paru le 02 avril 2021 chez Born Bad Records.

La Femme mélange beaucoup de choses dans sa musique. On y retrouve un certain goût du vintage avec la surf music et le rock new wave. Il y a aussi l’attrait pour les voix de femmes, la pop et l’électro. Et surtout, c’est une énergie insolente, un mélange de punk, de sensualité et de psychédélisme. Les morceaux de l’album possèdent donc des intensités très variées, allant de la balade ensorcelante sur les premiers amours au bulldozer rock qu’est le morceau Foutre le Bordel, véritable égérie de cet album. Cet hymne à faire la fête a été composé avant la pandémie, mais il résonne particulièrement fort aujourd’hui. D’ailleurs Sacha Got et Marlon Magnée, fondateurs du groupe, ont chacun de leur côté des centaines de compostions. C’est quand ils se penchent sur la création d’un album qu’ils choisissent quelles instrumentations mettre ensemble ou non. C’est sans doute cela qui garantit leur éclectisme et leur absence de limite. Pour en apprendre plus et découvrir l’énergie débordante et exubérante du groupe La Femme, écoutez Sonar !