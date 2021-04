Pour Une Planète Sans Frontières s’implante à Quimper

Pour une planète sans frontières

Alexandra Halle a fondé l’association Pour une planète sans frontières en 2009 à Paris. Elle voulait proposer une solution face aux difficultés que l’on rencontre quand on arrive dans un pays dont on ne connait pas la langue. D’autant plus qu’il n’existait pas d’organisation qui proposait une assistance linguistique bénévole et donc gratuite.

L’association Pour une planète sans frontière est une association de solidarité internationale. Elle propose une assistance juridique, linguistique et géopolitique quelques soit les ressources financières des personnes. L’association est présente sur de nombreux sujets comme les violences conjugales. L’association joue aussi un rôle entre l’institution scolaire et la famille non francophone pour donner les mêmes chances de réussite aux enfants.

L’association propose ces services d’interprétariat et de traduction dans une cinquantaine de langue. Cependant, l’association a des demandes particulières pour certaines langues qui lui manquent comme le pashto, le tigrigna ou encore le somali. L’association a toujours besoin de renforts pour l’anglais, l’allemand, le russe, le japonais, etc.

Pour l’avenir, l’association souhaite mettre en place un parrainage entre les étudiant.e.s étranger.e.s et les étudiant.e.s français en droit. Ces dernier.e.s pourraient aider lors des démarches administratives ou des litiges de la vie quotidienne.

Une antenne quimpéroise

L’association Pour une planète sans frontière vient d’ouvrir une antenne à Quimper. Le choix s’est fait sur cette ville car 8% des habitant.e.s sont étranger.e.s. Alexandra Halle se félicite de ce choix après avoir déjà eu plusieurs contacts: il y a bien un besoin dans cette ville.

L’association est joignable sur leur site internet. Elle mettra peut être une permanence linguistique en place à Quimper si la demande se fait sentir. Pour une planète sans frontière cherche aussi des bénévoles en Finistère avec des compétences linguistiques ou juridiques.