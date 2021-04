Forêts de légende

Les forêts ont précédé les hommes. Elles ont même précédé la vie animale terrestre, c’est dire à quel point elles sont anciennes. Les forêts étaient là avant, c’est pourquoi sans doute, elles ont toujours excité l’imaginaire humain au point d’être les matrices de nombreux mythes.

La Cornouaille bretonne a longtemps été un pays de forêts

A la préhistoire, pour les premiers habitants de la Cornouaille qui ont toujours préféré évoluer dans un paysage de steppes ou de savane où leurs regards pouvaient appréhender de loin ce qui arrivait, la forêt était d’abord une source de dangers. Elle recélait de nombreux pièges et ses épaisses frondaisons en faisaient un endroit sombre qui empêchait de voir le ciel et surtout le soleil, divinité bienfaitrice pour laquelle on dressait des pierres. La forêt primaire n’était pas accueillante. L’abondance et la densité de la végétation faisaient que l’on s’y perdait très facilement. Rappelons qu’encore aujourd’hui au XXI ème siècle, l’espérance de vie d’un homme moderne dans une forêt primaire est d’une semaine, pas plus.

Nos ancêtres les celtes vénéraient les arbres des forêts qui formaient de véritables murs, impénétrables et terrifiants. C’était le domaine de Cernunnos, le dieu aux bois de cerf, maître des animaux sauvages mais également de l’océan et du royaume des morts. Jumeau sombre du dieu lumineux Lughus, il régnait sur le monde entre les équinoxes d’automne et de printemps, période durant laquelle les nuits sont plus longues que les jours.

Lieux pour les druides et les évangélisateurs

Les druides avaient déjà l’intuition que les arbres communiquaient entre eux, ce que la science n’a prouvé que récemment. Les forêts étaient donc considérées comme des zones de peuplement particulières dont les habitants étaient plus anciens, plus puissants que l’homme et entretenaient des rapports privilégiés avec les dieux. Cernunnos ne renaissait-il pas dans un arbre après sa défaite contre son frère Lughus ? Les forêts et les bois étaient donc des endroits sacrés.

C’est sans doute pourquoi les premiers évangélisateurs prônèrent leur destruction. Le concile d’Arles, en 452, interdit l’adoration des arbres. Peine perdue en Cornouaille, car, depuis la nuit des temps, ses habitants ont peuplé la forêt d’êtres magiques qui ont survécu à tous les anathèmes.