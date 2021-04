Des jeux vidéo en toute convivialité avec l’association Let’s play à Quimper

L’association Let’s play est née en 2015 à Quimper du souhait de quatre amateurs de jeux vidéos qui souhaitaient partager davantage leur passion. L’un était déjà collectionneur de jeux anciens (le “retrogamming” concerne en gros les jeux qui ne sont plus commercialisés), d’autres souhaitaient mutualiser des équipements et des jeux, un autre venait du milieu associatif. Un premier événement a été organisé en 2016, au sein du Sci Fest, le festival de science-fiction de Quimper ; l’association a proposé une journée entière consacrée aux jeux vidéo, des plus “vintage” aux plus récents, avec déjà des lunettes de réalité virtuelle. L’événement a permis de faire connaître l’association Let’s play qui compte désormais une cinquantaine d’adhérents et adhérentes (les filles sont minoritaires mais il y en a), et de tous les âges, de 10 à 70 ans !

Des apéros gaming

Paradoxalement, pour exister, l’association a besoin des événements pendant lesquels ses membres se retrouvent physiquement pour jouer ensemble, échanger des conseils et des impressions sur les jeux vidéos, se prêter du matériel ou des jeux. Les apéros gaming, sessions collectives de jeu dans un bar ou une maison pour tous, manquent depuis le début de la crise du coronavirus… Le quartier général de l’association, Le café des arts à Quimper, attend aussi la fin de la pandémie. Yann Passal le président de Let’s play propose donc des apéros gaming en ligne pour maintenir le lien et faire découvrir des jeux accessibles à tout le monde, mais ce n’est pas tout à fait pareil.

Une compétition e-sport à Quimper au printemps 2022

L’association a donc hâte qu’on puisse se retrouver à nouveau dans un même lieu et la ville de Quimper lui a justement proposé de créer un événement e-sport au printemps 2022. Ce type de tournoi de ce “sport cérébral” qu’est le jeu vidéo connaît un grand succès dans d’autres villes de France et du monde entier. Il faut dire que les participant/e/s peuvent gagner parfois beaucoup d’argent. Il ne s’agirait pas de fortunes pour la première compétition e-sport de Quimper mais le but est bien d’attirer du monde. Tout est encore en construction mais les membres de Let’s play réfléchissent à la sélection des jeux qui opposeront les compétitrices et compétiteurs, aux partenariats financiers (il faudra louer au minimum 40 PC), au lieu de l’événement, à la communication, etc. De nouveaux bénévoles intéressés par l’organisation de la compétitions sont d’ailleurs bienvenus !