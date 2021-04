Des Polars et des Notes #77 : Les premiers romans sortent au printemps...

Du moins ceux dont nous allons parler lors de cette émission qui ne comportera que des premières. La maison Gallmeister, qui ne publiait jusque-là que de la littérature américaine, a décidé d’ouvrir ses portes à d’autres horizons et commence avec le premier thriller traduit en français, du sarde Piergiorgio Pulixi. Ensuite, Anouk Shutterberg nous fera jouer à une devinette macabre et sanglante, et découvrir l’art japonais très ancien de l’irezumi, avec Franck Chanloup en guide éclairé, nous visiterons les bagnes de Toulon et de Nouméa en 1870, en compagnie du petit Victor, un personnage ô combien attachant, avant de retourner en France métropolitaine, au moment de la Libération, sur les traces de résistants pas comme les autres avec Éric Decouty.

Que des premiers romans, que de très bons romans !

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

L’ÎLE DES ÂMES – Piergiorgio Pulixi – Éditions Gallmeister

Traduit de l’italien par Anatole Pons-Reumaux

Interviews

Anouk Shutterberg pour JEU DE PEAUX, paru aux éditions Plon. Thriller

Franck Chanloup pour LES ENCHAÎNÉS publié par les éditions Au Vent des Îles. Roman.

Éric Decouty pour LE PETIT SOVIET paru aux éditions Liana Levi

La Zik

Journey : Don’t Stop Believin’

Van Halen : Tatoo

Juliette Greco : Le Temps des Cerises

Jean Ferrat : La Montagne