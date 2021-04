Suite de l’émission avec un nouveau reportage au foyer Ty Ar Gwenan à Lesneven. Chaque mois on vous propose une rencontre avec les jeunes du foyer ou une émission réalisée par eux. Aujourd’hui on pousse les portes du foyer d’à côté : Startijenn.

Situé dans le prolongement du Foyer Ty ar Gwenan qui accueille les jeunes mineurs, séparé d’une simple porte. Startijeunes accueille les jeunes majeurs.

Ce mercredi Téo, Floriane et Vanina, et d’autres jeunes sont au jardin avec l’association vert le jardin avec qui le foyer a un partenariat pour initier les jeunes au jardinage et au bricolage. On vous propose ce reportage radio un peu expérimentale parfois, mais surtout qui sent bon l’herbe tondue et la terre retournée.