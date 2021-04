Le centre social ULAMIR de la presqu’île de Crozon est dans les startings blocks. Les actualités sont nombreuses malgré le contexte sanitaire. Le centre social reste attentif et à l’écoute des habitants du territoire. Pascaline Le Grand et Marion Malyszka de l’ULAMIR Crozon nous font part des actualités de la structure.

L’accompagnement à la scolarité

En temps de crise sanitaire, les enseignements ont été très impactés. Pour répondre à certaines inquiétudes des parents et des élèves, l’ULAMIR Crozon propose un accompagnement à la scolarité. Cet accompagnement est piloté par Pascaline Legrand. De nombreux bénévoles sont prompts à partager leurs connaissances. Ce sont souvent des professeurs à la retraite qui partagent leur savoir. Ici, il est moins question de cours de soutien, mais plutôt d’aide méthodologique. Un appui sur lequel de nombreuses familles peuvent compter, et encore plus lorsqu’il est question du décrochage scolaire, sans doute un peu plus accentué par la période.

Un projet de renouvellement social et une nouvelle élection du conseil d’administration

Le centre social travaille sur son projet de renouvellement social qui doit permettre à la structure d’identifier ou de confirmer des axes de travail pour les années à venir. Ce travail se mène avec les habitants et les élus du territoire presque îlien. Au gré des événements et des rencontres, l’équipe réalise un diagnostic sur le territoire. La structure est ainsi aux premières loges pour observer des modifications (démographie, sociologique, etc…) sur le territoire. En parallèle de ce diagnostic, la vie associative continue et l’association lance un appel aux bonnes volontés pour renouveler son conseil d’administration.

Si vous souhaitez plus d’informations sur l’ULAMIR Crozon

https://www.ulamir-centre-social-presquile.fr/

02 98 27 01 68

contact@ulamir.fr