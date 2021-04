Le Ciel Est Au Plancher : Louis-Jean-Cormier explore le deuil et les relations père-fils dans un album pop aux accents jazz et électro

L’album Le Ciel Est Au Plancher est sorti le 16 avril 2021 chez le label Yotanka.

Louis-Jean Cormier est né dans une famille de mélomanes et musiciens. Très tôt son père l’initie à de nombreux chanteurs à texte québécois comme Félix Leclerc ou Gilles Vigneault, ainsi qu’au classique. Sa tante sera sa professeure de piano, son oncle celui qui l’initiera à la guitare. Suite à des études de jazz à Montréal, il forme avec des amis le groupe Karkwa en 98. Il s’est fait connaître du grand public avec ce groupe, puis avec sa carrière solo : en 2012 il sort son premier album sous son nom en tant qu’auteur-compositeur-interprète. Entre celui-ci et l’année 2021, il a sorti 2 autres albums et il a réalisé des albums pour d’autres artistes. Il a aussi écrit des chansons pour les autres et en 2014 il a été jury de La Voix, la version québécoise de The Voice. Tout ça lui garantit une certaine renommée au Québec, et on peut parier que son exportation vers l’Hexagone ne va pas s’arrêter avec ce nouvel album.

Cet album, justement, est centré sur le décès du père de l’artiste en janvier 2020.

C’est une plongée dans l’intime du chanteur, mais tout le monde peut s’y retrouver. Que l’on ait déjà vécu cette situation ou non, les textes parlent aussi des rapports père-fils et d’introspection. On pourrait donc s’attendre à un album lourd et emplie de tristesse, mais il n’en est rien. L’artiste fait dans le sensible et l’intime, mais pas dans le larmoyant.

Dans de nombreux morceaux on retrouve des éclats instrumentaux faits d’un mélange de jazz et d’électro assez singulier. Ils se retrouvent tantôt dans les accompagnements, tantôt dans des envolées puissantes et explosives. A cela s’ajoute la plume de l’auteur pour un résultat pop recherché et tout en sensibilité.

C’est un album qui fait du bien à tous, alors n’hésitez pas à le découvrir plus en profondeur dans Sonar !