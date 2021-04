La classe virtuelle pour aider les profs !

Avant la classe virtuelle, il y a eu une association créée par Carole Duchêne qui est institutrice depuis près de 30 ans et qui a souhaité venir en aide aux enfants en difficulté scolaire pour toutes sortes de raisons : troubles dys, haut potentiel (zèbres), troubles de l’attention et du comportement, troubles autistiques… Les enseignant/e/s se sont peu à peu intéressé/e/s à son travail et de fil en aiguille, Carole leur a proposé des formations pour s’adapter aux enfants à profil atypique. Les demandes des professionnel/le/s se sont élargies, en particulier avec la pandémie et l’école à distance. C’est une profession qui souffre de plusieurs manques de formations spécifiques mais aussi plus généralement d’estime de soi, de distanciation aussi. Le burn out touche particulièrement ce métier.

C’est dans le domaine du développement personnel qu’intervient Soizic Bruneau : pour tout ce qui concerne la gestion des priorités, l’état d’esprit, l’estime de soi… car oui c’est étrange mais les profs se sentent souvent peu légitimes. Entre les exigences des parents, celles de l’Education nationale; le programme et une image sociale pas toujours valorisée,elles et ils manquent de confiance, n’osent pas expérimenter voire s’angoissent ou se paralysent. Soizic les aide à prendre de la distance et à s’affirmer.

Ainsi est née La classe virtuelle, une plateforme de formation en ligne avec vidéo, documents pdf et exercices à faire, groupe Facebook privé, webinaires avec des experts qui apportent un regard extérieur (comédienne et metteure en scène, éducateur à la nature, etc.).

Une formation pour changer de regard et découvrir de nouveaux outils utiles à l’enseignement

Les formations s’adaptent au plus près des demandes des participant/e/s. Il s’agit aussi d’aider les enseignant/e/s au-delà de la pédagogie : initiation à la psychologie ou aux neurosciences, méthodes de gestion de groupe, de cohésion, et même les valeurs du “leadership” – ce qu’on appelait autrefois l’autorité naturelle.

La formation propose 6 modules :

équilibre de vie personnelle

estime et confiance en soi

organisation et gestion du temps

mindset / état d’esprit (éviter l’épuisement émotionnel ou énergétique, faire parler sa créativité, ne pas subir)

communication

ma classe et moi : les outils de développement personnel et d’organisation appliqués à l’enseignement

La classe virtuelle est aussi une communauté d’entraide et de partage d’expériences et de pratiques, dans toute la France voire au-delà, jusqu’au Canada.