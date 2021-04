Youth for climate Crozon contre l’alliance UE/Mercosur

Youth For Climate de Crozon

Youth For Climate a été initié par Greta Thunberg suite aux grèves pour le climat et les vendredis pour le climat. Youth For Climate a une structure horizontale c’est à dire qu’il n’y a pas de responsable. Il se veut aussi inclusif. Anticapitaliste, ce mouvement de jeunes pour le climat se mobilise pour une justice sociale et climatique. Selon Eli de Youth For Climate de Crozon, nous sommes en train de vivre une sixième extinction de masse.

L’antenne de Youth For Climate de Crozon a commencé lors de la mobilisation du 28 mars 2021 pour une vraie loi climat. Depuis cette date, Youth For Climate s’est rassembléchaque semaine pour demander une vraie prise en considération de la Convention citoyenne pour le climat et contre l’accord entre l’UE et le Mercosur.

L’alliance UE/Mercosur

Le Mercosur regroupe quatre pays: le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay. Youth For Climate se focalise surtout sur l’impact du Brésil de Jair Bolsonaro dans cette alliance entre l’Union Européenne et le Mercosur. Cet accord permettra la mise en place d’un libre échange entre les pays notamment en éliminant petit à petit les droits de douane.

Les pays membres de l’Union Européenne comme la France vont ainsi voir arriver en plus grande quantité du bois, du soja ou encore de la viande bovine venu.e.s du Brésil. Or, Jair Bolsonaro encourage l’utilisation de pesticides et la déforestation. En effet, pour élever du bétail bovin et cultiver du soja, le Brésil brûle la forêt amazonienne. Elle met aussi en danger la vie des peuples autochtones. Plus que ça, selon Eli, en 2019, sept chefs autochtones ont été assassiné en Amazonie.

Eli dénonce aussi le fait que les pays se soient accordés en 2019, au même moment où en France, Emmanuel Macron accordait la convention citoyenne pour le climat. De nouveau, en 2021, c’est au moment où la loi climat passe devant l’assemblée nationale qu’au Brésil, Jair Bolsonaro travaille avec l’Union Européenne parlementaire sur l’alliance du libre échange. Les pays souhaitent mettre en place l’alliance entre l’UE et le Mercosur à la fin de l’année 2021.

Calendrier

C’est face à ce calendrier climatique que de nombreux organismes appellent à la mobilisation. Ainsi, de nombreuses organisations pour l’environnement dont Youth For Climate ont inscrit le 9 mai 2021 à l’agenda des actions pour une vraie loi climat. Les collectifs vont aussi se mobiliser au niveau du parlement européen lors de la COP 26 qui aura lieu entre octobre et novembre 2021.

Dans le Finistère, Youth For Climate Crozon ainsi que Ma Mer la Terre appellent à un rassemblement le samedi 24 Avril à 10h30 sur la place de la mairie de Crozon. Ma Mer la Terre est un mouvement de désobéissance civile pour l’environnement qui vient d’être créé en presqu’île de Crozon. Les deux collectifs demandent une vraie loi climat mais souhaite aussi célébrer la journée de la terre (22 Avril): “Nous demandons aux gens d’apporter de belles pancartes printanières, leurs plus beaux poèmes, leurs plus belles compositions musicales, leurs jolies pas de danses… Et surtout à immense message pour semer les fleurs de la résistance”.

Youth For Climate est aussi cosignataire de la pétition mis en place par Planète Amazone notamment contre l’accord entre l’UE et le Mercosur.