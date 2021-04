Ar vu vihan, la brasserie artisanale de Châteaulin

Et voilà encore une reconversion professionnelle ! Avant de plonger dans la bière, Fanny Goardou a exercé plusieurs métiers, dont la serrurerie métallerie et la formation à la chaudronnerie ; elle était même chanteuse de rock metal à ses heures …

Elle a monté sa brasserie avec ses fonds propres et elle a choisi cette activité car on peut l’entreprendre librement et parce qu’elle aime la bière. Une de ses amies, brasseuse à Lunéville, l’a initiée au brassage de la bière et elle s’est donc lancée en 2018.

Inspiration, créativité, patience et muscles

Elle a créé une jolie gamme de bières originales comme Ar brug, à la bruyère centrée ; la blanche du pays Rouzig à l’écorce d’orange amère et coriandre, la Fontaine puissante au houblon cascade qui a un petit goût de pamplemousse, une brune à l’avoine, et d’autres encore ! Toutes ces bières sont faiblement alcoolisées (pas plus de 5 degrés).

Fanny nous détaille son savoir-faire et nous démontre que la fabrication de la bière artisanale est une affaire de patience et un peu de force. Elle brasse 900 litres de bière par mois, en compagnie de ses chats.

Elle cherche toujours des revendeurs et restaurateurs. Dotée d’une licence 3, elle pourra aussi ouvrir une terrasse pour permettre à ses clients de déguster.

Vente à emporter à la brasserie, lieu dit mi-route, avenue Louison Bobet, Châteaulin.

Retrouvez les bières d’Ar vu vihan sur les marchés de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h le vendredi matin, Dinéault le samedi matin, et à bord du camion-pizza l’ABC,

Possibilité de livraison de vos commandes

Téléphone : 07 67 66 82 41

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération