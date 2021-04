Help Myself, le premier album prometteur d’Ahmed Idris Hussein

Help Myself est le premier album d’Ahmed Idris Hussein. Il est sorti le 16 avril 2021 chez le label CCK Productions.

Ahmed Idris Hussein, c’est le nom de naissance de Tom Simon. Il est né en 95 à Djibouti avant d’être adopté à 4 mois par une famille bretonne. Son adolescence est pour le moins mouvementée, entre les fugues et un parcours judiciaire compliqué. Ahmed Idriss Hussein ne tient pas en place, il cherche sans cesse à repousser les limites. Cela le conduit des foyers au milieu carcéral. Mais il y a bien un pilier dans la vie d’Ahmed Idriss Hussein, il s’agit bien-sûr de la musique : Il chante et apprend la guitare avec une certaine réussite en s’inspirant du grand JJ Cale et de son blues, mais il est aussi attiré par le le hip-hop, le reggae et la soul.

Sur cet album, on retrouve aux arrangements deux amis Beatmakers d’Ahmed Idriss Hussein : FL-How, aussi rappeur et producteur brestois, et Tideux.

Sa scène de concert est immense, puisqu’il joue dans la rue. A 18 ans, il confiait « Moi, même si je fais un album, je continuerai à jouer dans la rue. Je préfère être libre et dans la rue. Il a aussi participé au groupe de Funk Meteorslim et au groupe de blues Honeybadger.

Tom Simon a utilisé son ancien nom comme pseudonyme d’artiste. Ce choix est loin d’être anodin : c’est un pont entre ses racines éthiopiennes et la Bretagne. Cet album parle de lui, des immigrés et des déracinés qui hurlent leur rage ainsi que leur espoir.

Ahmed Idriss Hussein a déclaré : « Plus qu’un simple album écrit et enregistré en 6 mois, c’est pour moi une thérapie et un échappatoire à la prison ». En effet, Tom Simon est actuellement incarcéré. Il aspire à promouvoir cet album sur scène et trouver de nouvelles inspirations.