On se pose Autour du Feu à la Forest School de Plonéis

Une école de la nature

Julie Ricard a co-fondé la Forest School Autour du Feu en 2018. L’association propose de nombreuses activités en extérieur inspirées par la Pédagogie Par la Nature. Cette pédagogie a pour but de se connecter à soi, aux autres et à la nature.

La Pédagogie Par la Nature permet aux enfants, mais aussi aux adultes, de développer leur bien être, leur confiance en eux.elles, leur créativité, etc. Aucun résultat n’est demandé aux enfants: à la Forest School, on parle émotion et ressenti. Lors des ateliers, les enfants peuvent jouer librement ou participer aux activités proposées (sculpture sur bois, poterie, construction de mangeoires,…).

Il y a trois règles à la Forest School Autour du Feu: prendre soin de soi, des autres et de la nature.

De nombreux ateliers sont proposés à Plonéis: des ateliers pour les 0-5 ans, pour les 6-14 ans, en anglais, pour les scolaires, etc. En période hors Covid, l’association propose aussi des événements grand public comme la fête de la forêt le 21 mars.

Autour du Feu ouvre aussi ses portes les derniers vendredis de chaque mois pour donner un coup de main à l’entretien de la Forest School mais aussi pour apprendre de nouveaux savoirs faires et partager de bons moments.