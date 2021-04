La Violence Est Mécanique, le deuxième album de folk kabyle de Yelli Yelli !

Le deuxième album de Yelli Yelli, La Violence Est Mécanqiue, est sorti le 23 avril 2021 chez le label CryBaby.

Yelli Yelli, ou Emilie Hanak de son vraie nom, a grandi en banlieue parisienne, élevée par son père d’origine tchèque et par sa mère d’origine kabyle. Sa mère justement, ne laissait paraître que peu de choses sur ses origines, si ce n’est par la musique.

Emilie Hanak s’est d’abord produite sous le nom de Milkymee avec une musique déjà folk et avec quelques notes d’électro. A l’aube de ses 30 ans, elle s’intéresse plus profondément à ses origines kabyles. Elle questionne sa mère et se met à apprendre la langue. Elle se rapproche alors de l’artiste Piers Faccini et en 2016 né son premier album Terre De Mon Poème. Elle se place désormais sous l’étiquette de « folk kabyle » et parle de sa famille et ses racines algériennes. Elle chante désormais en français, anglais et kabyle. Plus qu’un nouveau projet, c’est toute la vie d’Emilie Hanak qui prend un nouveau tournant. Ce projet évolue toujours 5 ans plus tard avec ce deuxième album. On retrouve toujours Piers Faccini à la réalisation et à la co-composition, avec en plus la productrice Chloé.

Yelli Yelli, « petite fille », c’est comme ça que l’appelait son grand-père. Avec ce nouvel album, elle continue d’explorer son intime et ses racines avec sa folk kabyle arrangée avec des nappes de synthés. C’est avec l’arrivée de Chloé que Yelli Yelli s’est ouverte à plus de sonorités électroniques. Yelli Yelli explore son histoire de femme, ses identités plurielles et ses entre-deux. Dans cette plongée dans le temps, l’histoire franco-algérienne refait forcément surface : elle fait partie de la vie familiale de Yelli Yelli, mais pas seulement. L’artiste rappelle certains faits historiques, comme dans le morceau 17/10/61. C’est la date du massacre, sous forme de répression sanglante, qui a eu lieu à Paris lors d’une manifestation d’algériens pour leur indépendance.

