Court mais Intense : les Deschiens

« Hé ho dis don’ ! » « Fais béco à Parrain » « 3615 qui n’en veut ?!» voilà des répliques qui devraient replonger certains d’entre vous dans le décor de la fromagerie décrépie de Monsieur et Madame Morel.

Pour débuter la série des «courts mais intenses», Culture et vous s’attaque à la troupe Deschamps/Makeiff, et vous propose de vous replonger dans l’univers des nappes à carreaux, des vestes en nylon et des accents chantants.

La fromagerie Morel rouvre ses portes le temps de l’émission, profitez-en il y en aura pour tout le monde !