Avec son nouvel album Topaz, Israel Nash met l’Amérique au cœur de sa musique et des sujets politiques

L’américain Israel Nash a sorti son huitième album Topaz le 12 mars 2021 chez le label Loose Music.

Il est chanteur, guitariste, auteur-compositeur et interprète. On compare souvent sa musique à celle de Neil Young, David Crosby ou encore Pink Floyd. La comparaison est d’ailleurs aussi valable au niveau de la qualité des paroles de ses chansons. Tout comme Neil Young et David Crosby, Israel Nash est empreint de la musique américaine. Comme eux, il joue du rock et de la folk. Il existe d’ailleurs un genre musical qui rassemble les différentes musiques rattachées aux Etats-Unis. On y retrouve donc la folk, la country, le blues et le rhythm and blues, le rock and roll et le gospel. Ce sont autant de couleurs musicales qui se retrouvent dans les différents albums d’Israel Nash. Pour le que le tableau soit complet, il faut rajouter une touche de psychédélisme et de rock progressif à la Pink Floyd (qui eux sont anglais).

La Topaze, c’est une pierre précieuse aux couleurs très variées. Elle peut être bleue comme orange ou encore blanche. On lui prête comme vertu de faciliter le dialogue, la communication et l’écoute. Cristal de l’amour et de la chance, elle permettrait aussi de favoriser les facultés intellectuelles.

Tous ces thèmes se retrouvent dans cet album. Israel Nash défend l’idée que la musique peut être le lieu où des réflexions naissent. Sans vouloir faire de ses auditeurs des pros de sciences-politiques, qu’il a lui-même étudiées, il veut donner accès à de nouveaux points de vue. Dans Topaz, les questions portent sur les Etats-Unis et leur politique. Certains morceaux, comme Pressure, font état d’un certain mal être et d’une peur croissante de vivre aux Etats-Unis. Le morceau Sutherland Springs est une dénonciation de la libre circulation des armes dans certains États des USA. Sutherland Springs, c’est le nom de l’endroit où a eu lieu la plus grosse fusillade de masse du Texas. Le morceau Dividing Lines dénonce lui le discours clivant de certains politiques qui se perdent dans des raisonnements irrationnels qui divisent les peuples. Les notions de communication, d’écoute et d’amour prennent alors tout leur sens.

Si vous voulez vous offrir une parenthèse de nostalgie dans la musique des années 70, écoutez-donc Sonar !