The Soft Protest Digest convie les abeilles solitaires à SETU

Vous êtes dans la navette SETU et l’autoradio est à fond, on écoute les frères morvant chantent Plinn ton double. Le collectif The Soft Protest Digest formé par les trois artistes Nickie Sigurdsson, Robin Bantigny, Jérémie Rentien Lando explique leur démarche écologique et leur rapport au terroir. En amont du festival ils sont allés à la rencontre de producteurs, de produits et de danseurs locaux. Ils proposent comme performance de tasser la terre, de se retrouver autour du plinn et de manger une pâtisserie. Vous entendrez aussi les soeurs Goadec chanter La poule qui couve, un extrait de Milieu animal et milieu humain de Jakob von Uexküll, un podcast L’Abeille et le moustique écrit et mis en voix par une classe de CM1-CM2 avec l’aide de Coline Pierré à Ecole Bergson à retrouver sur audioblog.arteradio.com

Bonne écoute !

Emission réalisée par Sarah Blumenfeld

Jingle : Thomas Delahaye

Lecture : Guillaume Pellay

Photo : Clément Harpillard

Pour en savoir plus :

The Soft Protest Digest

Recette du pain des abeilles solitaire

SETU