Pure Donzin, le premier album solo de Don Melody Club !

Don Melody Club a sorti son premier album Pure Donzin le 30 avril 2021 chez le label Bongo Joe.

Derrière le nom de Don Melody Club se cache Donald Donny Madjid. Il est connu pour être le claviériste et chanteur du fameux Mauskovic Dance Band. Ce groupe tout droit venu d’Amsterdam joue d’un cocktail musical rétro-futuriste pour le moins original : ils mélangent du disco avec de la musique psychédélique afrolatine des années 70, des rythmes afro-caribéens et de la new wave new yorkaise ! Peut-être que cette description vous fait penser à un autre groupe encore plus connu, Altin Gün, et c’est normal, car ce groupe est lui aussi d’Amsterdam et ils ont des musiciens en commun. Sauf que chez Altin Gün, on délaisse les musique afro-latines pour la musique moderne turque des années 60 – 70.

Mais c’est bien en solo qu’on retrouve Don Melody Club, la faute à une certaine pandémie mondiale. Il a eu la bonne idée d’emporter avec lui des synthés et une boîte à rythmes des années 60 avant de s’isoler. Le résultat, c’est 9 morceaux rangés dans ce premier album solo, Pure Donzin. On retrouve donc l’ambiance new wave et les années 60 propres à ces groupes amstellodamois, mais dans une autre ambiance. Le côté rétro est assuré, au point qu’on se croirait justement dans un club de l’époque : chanteur un brin sensuel, ambiance feutrée, lumière tamisée piégée dans un nuage de fumée de cigarette… c’est l’image que l’on a à l’écoute de cet album.

Don Melody Club s’est plongé dans la littérature et la musique allemande. Il s’est par exemple inspiré du chanteur Ramses Shaffy pour écrire des textes qui racontent des histoires. C’est aussi la première fois qu’il écrit dans sa langue natale, l’allemand, pour plus de sincérité. Il a d’ailleurs repris la balade de Ramses Shaffy, Laat Me, en fin d’album. Avec sa boîte à rythmes et ses synthés, il invoque aussi des grands noms allemands de la new wave comme Doe Maar ou encore Ronald Langestraat.

La musique et les paroles de Don Melody Club invitent à se glisser dans la magie de la nuit, que ce soit dans un club, au bord des canaux d’Amsterdam ou en bonne compagnie. Alors vous aussi, plongez dans le monde de la nuit en écoutant Sonar !