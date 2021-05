Rencontres à la ferme de Trevarn… suite

Loïc Delassus, membre de l’association Détour poursuit ses rencontres à la ferme de Trévarn.

Après les deux frères, Olivier et Jean-François, éleveurs laitiers et Craig, le fromager qu’ils ont accueilli sur leur exploitation, nous entendons les deux autres membres de la ferme de Trevarn : Estelle, maraîchère et Gwen, Brasseur.

Maraîchage et brassage de bière

Estelle est la première à s’être installée grâce à l’aide des frères Glinec. Ils lui louent une parcelle sur laquelle elle a installé ses serres et ses cultures en extérieur. Soucieuse de laisser à la terre sa propre vie, elle est constamment en recherche de méthodes permettant d’alléger le travail des maraîchers tout en préservant la biodiversité.

Quant à Gwen, il est brasseur à mi-temps. Il s’est installé peu de temps après Estelle.

Amoureux de la convivialité et des échanges riches, il est toujours heureux de pouvoir discuter de ses bières et du métier de brasseur avec les clients qui passent le voir. Ces derniers sont autant séduits par les produits que par l’ambiance qui règne à Trévarn.