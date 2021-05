Vivre à la campagne en Bretagne

L’Insee a revu sa définition de l’espace rural : il désigne désormais l’ensemble des communes peu denses ou très peu denses.

4 catégories se dessinent suivant notamment l’influence des pôles d’emploi : le rural autonome très peu dense (Botmeur, l’île de Sein, Le Cloître-Pleyben), le rural autonome peu dense (Châteaulin, Audierne, Brennilis, Pont-Aven), le rural sous faible influence d’un pôle (Daoulas, La Forêt-Fouesnant, Pleyber-Christ) et le rural sous forte influence d’un pôle (Le Conquet, Ergué-Gabéric, Plourin-lès-Morlaix).

La moitié de la population bretonne vit en espace rural, mais en lien avec un pôle urbain

Selon ces nouveaux critères, plus de la moitié de la population bretonne (53,7 %) réside dans l’espace rural en 2017. La Bretagne est ainsi la deuxième région la plus rurale de métropole, derrière Bourgogne-Franche-Comté. Très peu de population vit cependant dans les zones très peu denses (et il y en a peu dans le Finistère).

Depuis 10 ans, la hausse de la population bretonne résulte pour moitié de celles des espaces ruraux sous influence d’une ville.

Un habitant sur cinq des communes rurales sous influence d’un pôle a moins de 15 ans ; ces communes attirant surtout des couples avec enfants. En proportion, les 15-24 ans sont plus nombreux dans l’urbain, en lien avec la poursuite de leurs études ou la recherche d’un premier emploi.

Dans l’espace rural, les services de la vie courante tels que les commerces de proximité, pharmacies, bureaux de poste, sont moins immédiatement accessibles. Mais la grande majorité de la population bretonne est à moins de 7 minutes de ces services.

Les emplois dans la construction et l’agriculture sont plus présents dans le rural. L’espace rural compte plus d’actifs que l’espace urbain.