Des idées d’activités en famille dans le Finistère en mai 2021 avec Récréatiloups

Parcs aventure à Crozon et Melgven

Pour aller s’amuser au grand air et jouer dans les arbres deux parcs aventure sont à nouveau ouverts dès la mi-mai 2021 … si tout va bien.

Le premier, Fun Park est un parc de loisirs s situé à Crozon, qui vous propose deux activités en plein air dans un magnifique cadre naturel : accrobranche et paintball.

-12 parcours accrobranche jusqu’à 15m de hauteur

– le plus : l’aire de pique-nique située à 5m de hauteur avec vue sur la mer.

https://29.recreatiloups.com/funpark-crozon

Le 2ème, c’est Adrénature à Melgven dans le Sud Finistère.

-parc aventure étendu sur 10 hectares avec : 16 parcours différents, plus de 250 jeux et 2km de tyroliennes, un quick jump (saut dans le vide).

-activités au sol : jeu de piste et course d’orientation.

https://29.recreatiloups.com/adrenature-parc-aventure/

Visites du château du Taureau en baie de Morlaix

Autre activité possible dès le 20 mai 2021, c’est la réouverture des visites du Château du Taureau, au départ du port de Carantec ou de Plougasnou.

Plusieurs options : visite classique du Château, pique-nique au château, la séance de Pilates au Château, la soirée contée, la soirée magie, etc…

https://29.recreatiloups.com/chateau-du-taureau-baie-morlaix/

Paddle sur la Côte des Légendes

Sur la Côte des Légendes, Barrachou Paddle est spécialisée dans le stand up paddle et propose tout au long de l’année des excursions en paddle mais aussi des stages ponctuels, accessibles à tous dès 8 ans.

-A Guissény, Kerlouan et Plouguerneau

-De nombreuses activités : stages paddle en anglais, sorties paddle en famille, dog paddle (duo enfant+ chien, balades paddle au coucher du soleil, séjours paddle…

-A noter du 7 au 10 juillet à Guissény : stage paddle+ hockey pour les enfants (7-12 ans)

https://29.recreatiloups.com/barrachou-paddle/

Cueillette à la ferme Aux Jardins de Kergoff à Douarnenez

De juin à octobre il est possible de venir cueillir directement ses fruits et légumes au Jardin de Kergoff, notamment les vendredis à partir de 16h et les dimanches matin.

Sur place vous trouverez toutes sortes de légumes de saison, mais aussi au fil de la saison des framboises, de la rhubarbe !