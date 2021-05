Résidence d’artiste au Faou pour deux auteurs de bandes-dessinées

Le label des Petites Cités de Caractère® est décerné par cette association, née en Bretagne dans les années 1970 et qui regroupe 178 communes dans toute la France, des villes et villages de moins de 6000 habitants dont le patrimoine est considéré comme remarquable et bien mis en valeur. L’opération « Art dans les cités » est organisée régulièrement dans notre région. Il s’agit d’une résidence itinérante proposée à 4 binômes d’artistes qui passent au total 6 semaine dans différentes cités, 23 au total cette année. Le Faou a reçu du 3 au 9 mai 2021 Milena Picard et Julien Mortimer, deux auteurs de bandes-dessinées qui se sont inspirés du patrimoine et de l’environnement faouiste pour réaliser chacun/e leurs créations.



Chaque artiste puise et crée en liberté

Milena s’est davantage intéressée au patrimoine architectural dans lequel elle puisera aussi la matière d’un autre projet de fiction jeunesse médiévale. Julien planche quant à lui sur une bande-dessinée humoristique dont le héros découvre les Petites cités…

Ludovic Lassagne, l’adjoint à la communication, à la culture et au patrimoine du Faou, également délégué aux Petites Cités de Caractère® et au Port d’Intérêt Patrimonial® a tout préparé pour la venue des deux artistes à qui on fait visiter la commune, son centre historique, son village de Rumengol, sa forêt du Cranou…

Les artistes termineront leur résidence itinérante le 29 mai 2021 et ils livreront alors leurs créations parmi lesquelles les élus des Petites Cités de Caractère®, aidés par l’association Quai des bulles, choisiront les œuvres les plus pertinentes. Cela donnera lieu à une exposition en 2022 et sans doute une publication.