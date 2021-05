Lire et vieillir…

Qu’est ce qui entre en jeu dans les choix de lecture ? Les centres d’intérêt en partie mais pas seulement, les lieux de sociabilité tels que les bibliothèques, les ateliers lecture, les librairies, les brocantes, peuvent également être source d’inspiration. De même que les discussions entre amies.

Et puis que se passe-t-il une fois que livre s’invite dans notre vie, sur notre canapé ou dans notre lit ? Comment le lit-on, et pourquoi faire ? Que se passe-t-il une fois que le livre se referme ? Quelles sont les formes d’échange autour des lectures ? Nos lectures trouvent écho dans nos cheminements individuels ou nous invitent au partage, à l’échange, au débat. Nos lectures se poursuivent, alimentent notre imaginaire, nos rêves, notre créativité. Elles se prolongent avec la parole et bien sur l’écriture.

La lecture est en effet une ouverture sur l’ailleurs.

Et pour terminer Simone nous offre ces mots d’Erik Orsenna

“Car un livre, un vrai livre, vous bouleverse. Il réveille en vous le royaume des désirs, le peuple des possibles, l’impossible Armada des Pourquoi pas ?”