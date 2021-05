Le défi “zéro déchet” de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime

Insuffisance du recyclage

Pour Christine Lastennet, maire de Lanvéoc et vice-présidente Gestion et prévention des déchets, il est aujourd’hui nécessaire de changer notre vision de la gestion des déchets. Nous arrivons au bout du recyclage, il faut maintenant agir à la base en modifiant notre manière de consommer et ainsi réduire la quantité de déchets.

Pour aller dans ce sens, la communauté de communes Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime a prévu la refonte de la déchetterie et la mise en place d’une ressourcerie plus importante. Le meilleur déchet “c’est celui que l’on ne produit pas”.

Ateliers “zéro déchet”

En plus de promouvoir la réutilisation des objets, la collectivité met en place des ateliers notamment dans les établissements scolaires. Lors du dernier atelier, les “super héros du zéro déchet” ont appris à fabriquer un dentifrice maison et une pochette pour le goûter en vrac à l’école de loisirs. Ces animations sont organisées par Oriane Haelewyn, étudiante en école d’ingénieur en agronomie et stagiaire à la communauté de communes.

Pour tendre vers le “zéro déchet”, il y a cinq R à suivre:

Refuser les objets non essentiels

Réduire les déchets notamment en prenant les bonnes quantités

Réemploi avec l’achat d’occasion ou la location

Rendre à la terre les matières organiques

Recycler en dernière solution

18 familles de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime se sont aussi lancées dans le défi famille. Pour aller vers le “zéro déchet” elles sont accompagnées lors d’animations conviviales et d’ateliers qui sont ouverts à tout public. Les prochaines ateliers sont à retrouver sur le site de la communauté de communes.