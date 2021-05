Des Polars et des Notes #78 : Mai bien sûr !

Les romans de ce mois-ci vont faire souffler le chaud et l’effroi, le show et le froid. Nous allons passer du cercle polaire arctique à Marbella, de la comédie grinçante à la tragédie la plus absolue. Point de fil conducteur, afin de respecter l’adage propre à ce joli mois, faisons ce qu’il nous plaît du moment que le talent d’écriture, de bonnes intrigues, de grands personnages soient bien là, accompagnés de suspense et de descriptions subtiles de notre société nous incitant à réfléchir. La réflexion est une activité capitale, bien trop négligée, en général, depuis quelques temps.

Du rêve nocturne bruyant au marketing, frisant l’escroquerie mieux qu’une armée de bigoudis, des dédales des quartiers catholiques de Belfast et Londonderry aux étendues glacées arctiques, quatre grands romans à déguster avant l’été !

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

NE ME CHERCHE PAS DEMAIN – Adrian McKinty – Éditions Actes Sud – collection Actes Noirs

Traduit de l’anglais (Irlande du Nord) par Laure Manceau

Interviews

Caroline Hinault pour SOLAK, paru aux éditions du Rouergue, dans la collection du Rouergue Noir. Roman

Pascale Dietrich pour FAUT PAS RÊVER publié par les éditions Liana Levi. Roman noir (et drôle)

Julien Hervieux pour SUR LES RAILS paru aux éditions Filature(s). Roman noir (et drôle)

La Zik

Tom Waits : I’ll Be Gone

Arctic Monkeys : When The Sun Goes Down

The Ramones : You’re Gonna Kill That Girl

Johnny Cash : Cocaïne Blues