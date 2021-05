L’association de sauvegarde du pays fouesnantais a presque le même âge qu’Eau et rivières de Bretagne

Cette année, Eau & Rivières de Bretagne nous fait découvrir les autres associations avec lesquelles elle travaille sur le terrain autour de la qualité de l’eau et de la protection des milieux naturels.

Veiller à faire respecter la loi littoral depuis près de 50 ans

L’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est née en 1972, en opposition à un projet de construction d’une marina dans le marais de Mousterlin. Grâce à la mobilisation de ses membres, le projet est resté dans les cartons et les marais littoraux de Beg-Meil sont aujourd’hui un point de biodiversité et d’attractivité touristique important du territoire. Sur ce sujet de l’artificialisation des milieux naturels et de l’urbanisation de la côte, mais aussi sur bien d’autres thèmes liés à l’environnement, l’association a continué à agir dans les 7 communes du pays fouesnantais : Bénodet, Clohars-Fouesnant, Fouesnant, Gouesnac’h, La Forêt-Fouesnant, Pleuven et Saint-Évarzec.

Parmi les dossiers plus récents de l’ASPF, on trouve aussi bien l’accès du littoral par les sentiers côtiers (respect du droit de passage public malgré l’opposition des propriétaires privés), l’invalidation de l’extension de la station d’épuration construite en zone inondable (risques de submersion marine) ou encore celle d’un camping peu respectueux de la loi littoral, sans oublier la préservation des haies bocagères et des talus.

Les marées vertes et l’échec des plans de lutte

Très liée à Eau et rivières de Bretagne et membre de l’UADL (Union des associations pour la défense du littoral), L’ASPF s’est aussi très tôt mobilisée contre la prolifération des algues vertes. C’est son action qui a permis la création d’un plan de lutte dans la baie de La Forêt-Fouesnant, qui n’était pas concernée au départ. Cependant, 10 ans après le lancement du premier plan, l’ASPF – comme Eau et rivières de Bretagne – constate l’échec du plan et la récurrence des marées vertes en baie de la Forêt-Fouesnant.

L’ASPF soutient donc la campagne d’opinion que vient de lancer Eau et rivières de Bretagne pour dénoncer l’échec des plans de lutte contre les marées vertes (un rapport de la Cour des comptes doit sortir sur ce sujet) et pour demander que le sujet soit publiquement débattu à l’occasion des élections régionales des 20 et 27 juin 2021.