Le vitrail sud de l’église Saint-Sauveur du Faou se refait une beauté

Tenzoriou Bro Ar Faou

Gildas Henry est responsable de l’association Tenzoriou Bro Ar Faou qui signifie “trésors du pays du Faou”. Le but de l’association est de sauvegarder, restaurer et promouvoir le patrimoine. Depuis sa création en 2015, l’association est à l’origine de différents travaux comme la rénovation du porche sud et des statues de l’église Saint-Sauveur.

L’association a aussi un but de promotion. Tenzoriou Bro Ar Faou souhaite intéresser les gens au patrimoine notamment au patrimoine maritime. En effet, le port du Faou a été un haut lieu de développement pour la ville.

Au début du mois de Mai 2021, l’association a fait appel à des vitraillistes après avoir constaté que le vitrail sud de l’église Saint-Sauveur avait des problèmes d’infiltration d’eau. Ce vitrail avait déjà connu des réparations après avoir été abîmé par des coups de carabines tirés par un homme à qui le recteur avait refusé le baptême de son enfant.

Maître verrier

C’est Frédéric Robert, maître verrier à Pluguffan, qui est en charge de l’entretien de ce vitrail. Le maître verrier restaure des vitraux ou en créé pour des particuliers, des églises, des châteaux, des mairies,… Les vitraux nécessitent une restauration régulière car le réseau de plomb des vitraux ont une durée de vie entre 100 et 130 ans.

L’art du vitrail existe depuis le Moyen Âge. Les vitraux servaient à raconter la bible pour les personnes qui ne savaient pas lire. Si les outils ont évolué, les gestes eux sont restés les mêmes depuis le Moyen Âge. C’est pour cette raison qu’il est important pour Frédéric Robert de transmettre ces gestes. Au sein de l’atelier créé par son père et qui l’a récupéré en 2016, il accueille des apprenti.e.s comme Sophie Suteau en première année de CAP. Elle a souhaité apprendre ce métier artistique et manuel car il rassemble de nombreux savoirs faire spécifiques. Ce métier joue avec l’art, les couleurs, l’histoire, la lumière,…