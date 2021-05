Julien Danielo nous fait revivre l’histoire de la Bretagne en 100 photos

La spécialité photographique de Julien Danielo relève de l’histoire, et un peu du théâtre. Docteur en histoire de l’art, le photographe bénéficie aussi de nombreuses références artistiques dans lesquelles il puise pour composer ses photographies de reconstitution historique.

Chroniques de Bretagne, 100 photos pour revivre l’histoire de la Bretagne aux éditions Blanc & noir est non seulement un beau livre, mais c’est aussi le fruit d’un long travail, très collectif puisqu’il a fait participer quelques 450 personnes, essentiellement des membres de troupes bretonnes de reconstitution historique comme Letavia.

Julien Danielo est remonté jusqu’à la préhistoire bretonne pour recomposer des scènes de la vie quotidienne ou de la vie institutionnelle à travers les âges. Il a pu s’installer dans des sites historiques, parfois prestigieux et, avec l’aide des comédiens et reconstituteurs rigoureux et passionnés, il redonne vie au passé. Couleurs vives, visages expressifs, texture d’image travaillée, tout est vivant en effet dans ces photos, également très documentées, qui jouent à plein leur fonction de médiation culturelle.

Plusieurs photographies de Julien Danielo viennent d’ailleurs d’être intégrées à la scénographie du musée de l’abbaye de Landévennec où elles permettent au public de comprendre la fonction des objets exposés et leur contexte historique.