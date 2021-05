Kundy.fr le site internet des associations sportives et culturelles pour tou.te.s

Une passerelle inclusive

Kundy.fr est un site internet qui rassemble les associations sur le territoire du Finistère qui proposent des activités ouvertes à tou.te.s. L’idée est venue d’une rencontre entre ami.e.s il y a un an et demi. Ces dernier.e.s ont constaté la difficulté de trouver une activité sportive ou culturelle, d’autant plus quand on est porteur.euse d’un handicap. Une personne sur 5 est en situation de handicap et, pour 85% des personnes en situation de handicap, ce dernier n’est pas visible.

Sébastien Delacroix a alors eu l’idée de créer une association qui soit une passerelle entre les associations et les usager.e.s en situation de handicap, ou non. L’association Kundy, dont le nom vient de “kundivido” qui signifie “partager” en esperanto, est soutenu par de nombreux partenaires: le comité départemental de sport adapté, le comité départemental handisport, les villes de Quimper et de Brest, l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuel, la Fondation Handicap et Société, l’AMGEN.

Collectif et partage

Aujourd’hui, le site rassemble plus de 40 associations comme l’association “Sammy skate club” à Brest qui est ouverte aux personnes avec un handicap visuel, auditif, moteur ou sans handicap. Le site est accessible aux personnes non voyantes: il a été développé en partenariat avec l’Association Valentin Haüy. L’association propose aussi des ateliers de sensibilisation aux bénévoles et salarié.e.s des associations culturelles et sportives pour accueillir dans de bonnes conditions les personnes en situation de handicap.

Pour soutenir l’association Kundy vous pouvez devenir “bénévole-ambassadeur” pour véhiculer les valeurs de partage et d’inclusion de l’association et partir à la rencontre d’associations sur le territoire. Selon Sébastien Quéré et Sébastien Delacroix, Kundy n’est qu’au début d’une grande aventure qui ne réussira que par le collectif, les bénévoles, les associations et les collectivités.