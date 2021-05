Le sublime album à venir de Mô ‘Ti Tëi sortira le 18 juin 2021 !

Le premier album de Mô ‘Ti Tëi sortira le 18 juin. Il porte le nom de “Well Dressed Exile : Second Humming”.

Mô ‘Ti Tëi a d’abord été chanteur et guitariste au sein de diverses formations. Il a ensuite souhaité se réinventer au sein d’un projet solo qui mêle Blues, Folk, Rock acoustique et chant en anglais. L’auteur-compositeur-interprète a donc sorti ses premières productions en 2012. C’est une série de titres produits dans son garage et diffusés sur le web. L’artiste rennais a fait plusieurs concerts dans la ville et ses environs. C’est ainsi qu’il a participé au festival Bars en Trans et qu’il a fait la première partie de Tété.

L’année 2021 sera donc celle du premier album de Mô ‘Ti Tëi. Il propose une œuvre folk-rock et blues au style marqué. Avec ses guitares et sa voix, il nous invite à un voyage épique et onirique. Ses riffs ponctuent comme il faut les morceaux, ils apportent souvent une intensité et une grande énergie. Mais ils peuvent aussi se faire plus doux, comme dans le morceau Travel Trough Ecuador. Le clip du morceau est d’ailleurs sorti et visionnable sur youtube. L’ambiance est celle d’une bande son de film, façon Road-trip américain. C’est aussi un voyage dans le for-intérieur de Mô ’Ti Tëi. Pour lui, c’est un périple sensoriel où l’imaginaire est au centre et l’horizon est l’unique limite.

L’album sortira en vinyle et cd digisleeve avec Inouïe distribution. La distribution digitale sera elle assurée par Imusician. L’album a fait l’unanimité à Radio Evasion, alors soyez au rendez-vous le 18 juin pour vous procurer ce petit bijoux de folk-rock !