Les Apaisantes : des infusions d’ici au parfum d’Asie

Du militantisme à l’herboristerie, du Faou au Japon où vit sa compagne, Nicolas Aucher produit et commercialise ses plantes aromatiques et médicinales qu’il sélectionne soigneusement et qu’il acclimate à notre climat Finistérien.

En infusion ou en miso japonais, les Apaisantes vous soignent et égayent vos papilles. Pour ce 7ᵉ numéro de Virage, Nicolas nous livre, sans détours, son regard sur son parcours et sur le monde qui l’entoure. Vous pourrez retrouver les Apaisantes au marché du Faou le samedi matin, ainsi que dans quelques points de ventes. ( Faou du Vrac , librairie Gwennili, Epicerie de Rosnoën), ou encore sur Facebook et Instagram.

https://www.facebook.com/lesapaisantes.herbe