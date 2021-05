Monts d’Arrée, terres de l’Enfer et de la mort

C’est une région particulière que ces monts d’Arrée, du point de vue des contes et légendes.

Si à minuit, vous êtes encore dehors et que vous entendez une cornemuse dont les sons n’ont rien d’humain sans pouvoir voir celui qui en joue, c’est que vos aïeuls vous attendent. Vous les trouverez assis autour d’un chêne ou d’une pierre druidique. Leurs emplacements tout autour sont marqués par des tisons enflammés.

Portes des enfers dans le Yeun Ellez

Nous allons commencer notre balade d’aujourd’hui par le marais de Saint-Michel en Brasparts qui était, il y a plus de mille ans, occupé par une vaste forêt, au milieu de laquelle s’élevait un château superbe. Le seigneur, qui vivait là avait fait un pacte avec le diable. En échange de la création d’une porte des enfers sur son domaine, Satan pourvoyait à sa richesse.

Un jour un pèlerin arrive et demande à construire un oratoire. Le seigneur va le pourchasser, mais le pèlerin n’est autre que l’archange St Michel qui foudroiera le seigneur et maudira l’endroit.

Depuis, dans la vallée, là où s’élevait son très riche domaine, il n’y a plus que des bruyères que l’on dirait brûlées par un feu souterrain, ainsi qu’un sombre marécage entouré de noirs taillis : le Yeun Ellez. C’est ce marais où l’Ankou, le serviteur de la Mort, aurait élu domicile. Il s’étend sur les communes de Brasparts, Saint-Rivoal, Botmeur, La Feuillée, Brennilis et Loqueffret.

L’enfer glacé derrière le Youdig

Au milieu de cette vaste étendue de tourbière bouillonne une mare noire, croupissante et sans fond: le Youdig (petite bouillie), sans doute la porte de l’enfer la plus célèbre et la plus redoutée de Cornouaille et de Bretagne.

Le Youdig ne conduit pas à l’enfer brûlant des chrétiens, mais à un monde glacé et obscur, le monde de l’attente, l’enfer froid des morts tel qu’il apparaît dans les mythologies celtes et nordiques. C’est à cet endroit que, de toute la Bretagne, on venait jeter les chiens noirs dans lesquels les esprits mauvais avaient été exorcisés par les prêtres puis emprisonnés.

Par précaution, l’archange saint Michel a gardé un pied à terre à cet endroit pour surveiller ce qui s’y passe. C’est le Mont Saint-Michel avec, à son sommet, la chapelle qui lui est consacrée.

On s’y rendait pour la trentième messe des défunts au cours de laquelle le prêtre faisait venir tous les démons de l’enfer afin de vérifier qu’aucun d’eux ne détenait l’âme du défunt.

Le diable n’était jamais loin mais outre saint Michel, santig Coz a aussi élu domicile dans le coin. Si vous trouvez sa statue sous le Roch Trévézel, il exaucera tous vos vœux telle la lampe magique d’Aladin.