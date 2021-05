OCTOP’US : des poils et des cheveux pour dépolluer les océans !

OCTOP’US est une association à but non-lucratif, créée en 2019, basée à Strasbourg et opérant au niveau local, national et international.

Fondée à l’initiative de professionnels engagés dans le développement durable, OCTOP’US vise à lutter contre la pollution de l’environnement notamment par les produits plastiques et à promouvoir activement la protection de la biodiversité marine, ainsi que des éco systèmes aquatiques.

Pour réaliser cette ambition, OCTOP’US élabore des actions de sensibilisation du grand public sur les enjeux environnementaux, des actions de nettoyage et de dépollution en France et à l’étranger, des formations sur le recyclage et la valorisation des déchets.

Nos déchets capillaires au secours des mers

C’est dans ce cadre qu’elle travaille activement sur un procédé de fabrication de filtre à hydrocarbures créé à partir de déchets capillaires (cheveux ou poils d’animaux).

Lola nous raconte tout sur ce procédé qui a déjà fait ses preuves dans de nombreuses dépollutions de mers et océans suite à des marées noires.

Ne jetez plus vos cheveux et poils d’animaux, envoyez les plutôt à :

OCTOP’US – 73 rue Kempf – 67 000 STRASBOURG

OCTOP’US

CAPILLUM