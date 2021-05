Les itinéraires de découverte du Géopark d’Armorique de Julien Amic

Davantage qu’un guide touristique, ce livre de 192 pages, Géopark d’Armorique, balades et randonnées des monts d’Arrée à la presqu’île de Crozon signé Julien Amic dans la collection itinéraires de découverte des Éditions Glénat Livres, pourrait bien devenir l’indispensable accessoire de toutes vos sorties sur notre territoire. Destiné aussi bien aux habitant/e/s du Géopark qu’aux touristes, cet ouvrage très riche offre l’avantage de proposer en 26 destinations, les cartes des circuits de randonnée, les informations historiques et naturalistes, les données pratiques et les photographies des lieux : paysages, architecture, faune et flore, roches et minéraux.

Le livre s’ouvre sur une présentation de la géologie et géographie d’Armorique avant de décliner les balades et découvertes en trois parties :

les monts d’Arrée

la rade de Brest et l’estuaire de l’Aulne

la presqu’île de Crozon

Chaque circuit est balisé de plusieurs points d’intérêts architecturaux, paysagers, naturalistes… On peut aussi lire une dizaine de portraits d’actrices et d’acteurs du territoire.