Fred Monfort, enfant de la radio en presqu’île de Crozon

Dans les années 1980/90 il n’y avait pas de réseaux sociaux numériques. Mais pour un jeune habitant la presqu’île de Crozon, l’apparition des “radios libres” en 1981 pouvait bien remplir ce rôle à la fois d’instrument d’expression et de lien social. Dès le collège, Frédéric Monfort a été attiré par la radio locale, celle qui donnait des idées de sorties ou d’animations à suivre pas loin de chez soi, en l’occurrence Radio Caroline (ex Fréquence Bleu) dans les studios de laquelle il passait de temps à autre. Plus tard, on lui a même confié le studio pour animer un samedi matin.

Fréquence Ouest à Landivisiau (actuellement RPL) a aussi joué un rôle dans sa passion puisqu’une de ses animatrices l’a formé au micro/voix.

À l’époque, il écoutait M40 et ses sons “club”, les radios musicales et aussi radio Paradis (qui couvrait tout le Finistère) en particulier le jeu de Jean-Yves autour des génériques du Club Dorothée. Bref, pour Fred, la radio c’est l’enfance et l’adolescence.

Il a même songé à en faire son métier et obtenu un BEP Audiovisuel mais il n’a pas poursuivi dans cette voie.

Il est arrivé à Radio Évasion en 2005, quand il s’est installé dans la vie adulte, et il s’est vu confier l’émission de musique bretonne Tradition Breizh qu’il a animée quelques années.

Fretoise, une webradio à l’image de la radio de son enfance

En 2011, il a aussi créé sa webradio Radio Fretoise, avec laquelle il fait ce qu’il préfère en radio : de l’interaction avec les auditeurs ! Dédicaces et blind tests sur fond de musique des années 1980 mais aussi des artistes du festival du Bout du monde, Fred a su agréger autour de lui une communauté : d’autres animateurs et de fidèles auditeurs et auditrices. Il entretient aussi le lien via Facebook live. Bref, même s’il a la nostalgie de la radio de son enfance, Fred sait utiliser les outils les plus récents. Il fréquente d’ailleurs depuis quelques années le salon de la radio pour mesurer les évolutions de ce média. Certaines nouveautés le laissent d’ailleurs sceptique : l’utilisation d’une tablette tactile en studio, à la place de la bonne vieille table de mixage, ou l’émission en Dab+ (la radio numérique terrestre)… Il attend de voir.

Il reste en veille sur l’actualité de la radio, son passé comme son avenir, en animant le groupe Facebook Radios FM, AM et Dab en Bretagne

Ce qu’il aime dans ce média ? Être écouté. Ce timide sait ce qu’il doit à la radio en matière d’expression.

Quant aux regrets, il en a forcément, comme le constat que les radios très locales tendent à disparaître, à part les radios associatives comme Radio Evasion à qui il apporte son soutien précieux et bénévole depuis de nombreuses années. Il a d’ailleurs hâte qu’on reprenne les plateaux radio en public !