L’équitation inclusive à la ferme équestre de Litli Hestur à Saint-Coulitz

Litli Hestur signifie “petit cheval” en islandais. C’est le nom de la ferme équestre dans laquelle Camille Herbet pratique l’équitation adaptée à tous les handicaps, grâce aux petits chevaux islandais et à leurs 5 allures (le pas, le trot, le galop mais aussi deux autres, particulièrement confortables)

Le cheval et le handicap

Le cheval, animal attachant et proche des humains, est en soi un très bon médiateur. En outre, l’équitation adaptée permet à toutes et tous de pratiquer ce sport, au sein de petits groupes et quel que soit son âge. Cela permet de travailler aussi bien sur la confiance en soi, la vie en collectivité, le bien-être physique et moral que le repérage dans l’espace, la motricité ou la relaxation.

A la fois monitrice d’équitation et accompagnante éducative et sociale, Camille Herbet peut donc proposer une pratique totalement sur-mesure qu’on soit ou non porteur de handicap, tous publics mélangés, sur des temps de loisir comme le mercredi ou le week-end.

Initiations à poney ou randonnées à cheval, autour du Menez Hom, ou sur les bords de l’Aulne sont déjà proposées cet été.

A partir de la rentrée prochaine la ferme va s’équiper d’une carrière, d’un parking et de matériel d’équitation adaptée pour pouvoir suivre sa véritable vocation : l’enseignement de l’équitation, toute l’année et pour tou.te.s.

Des cours d’équitation hebdomadaires tous niveaux

Des cours particuliers

Des stages d’équitation islandaise et de trek

Des balades et randonnées

Accueil de scolaires, de centres de loisirs et d’institutions.

Implantée à Saint-Coulitz, le Litli Hestur a aussi vocation à réunir les personnes autour d’évènements ponctuels qui pourront animer sa petite commune : marchés de producteurs, fêtes de village, repas, etc.

N’hésitez pas à contribuer au financement participatif lancé par Camille sur Kengo, jusqu’au 8 juin 2021.