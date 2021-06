Eric Lucas, la radio au service de l’éducation

À l’occasion des 100 ans de la radio en France et des 40 ans des radios libres, le Lem fait sa fête de la radio au travers de 5 portraits de passionnés des ondes. Troisième épisode avec Eric Lucas, délégué du SNRL (syndicat national des radios libres) en chargé de l’éducation aux médias et de la jeunesse. La radio est aussi un média au service de l’éducation.

Après avoir découvert lundi et mardi, l’histoire de passionnés et de leur lien avec le média radio, on s’intéresse à un autre domaine aujourd’hui : la question de l’éducation et des radios associatives. À Radio Evasion par exemple, cela fait de nombreuses années que votre radio intervient dans les établissements scolaires de son secteur. Radio Evasion n’est pas toute seule à faire ce type d’intervention. Depuis le milieu des années 80, de nombreuses radios scolaires voient le jour ici et là. Eric Lucas, délégué du SNRL sur les questions d’éducation aux médias a un regard très affuté sur la question.

Il fut tout d’abord pionnier en matière d’action radiophonique dans les écoles, jusqu’à participer à la création d’une radio associative (Fréquence Sillé) en 1992. Une expérience et un travail qu’il partage avec énormément de passion et de conviction au près des salariés des radios associatives. Fin connaisseur de la bande FM et de des médias, il est aussi une passerelle entre 2 mondes : les radios associatives et l’éducation nationale, puisqu’il fut enseignant d’histoire-géographie. L’éducation aux médias prend aujourd’hui une place prépondérante dans les enseignements. Au point qu’aujourd’hui le SNRL est conventionné par l’Éducation Nationale pour former les salariés des radios associatives pour intervenir en milieu scolaire. Une évolution considérable et une véritable reconnaissance du travail des radios associatives. L’actualité quotidienne nous le prouve chaque jour. L’éducation aux médias, depuis 40 ans, évolue sans cesse et s’adapte à de nouveaux contextes. Il y a peu de comparaison à faire entre les années 1980 et les années 2020 : les questions autour des sources de l’information, les fake-news et l’utilisation des réseaux sociaux interpellent constamment les enseignants. La radio et son apprentissage sont au carrefour de toutes ces questions. Faire de la radio, c’est bon pour la citoyenneté !