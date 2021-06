Le réemploi des pierres de construction à travers les âges dans l’Ouest

Depuis qu’ils bâtissent des édifices, les humains réutilisent des matériaux déjà façonnés par leurs prédécesseurs. Des mégalithes aux pierres de taille, le remploi (ou réemploi) lapidaire est monnaie courante. Dans l’Ouest en particulier, plusieurs chercheurs en histoire de l’art, aidés par les archéologues et les géologues travaillent sur ce sujet.

Le CRBC (Centre de recherche bretonne et celtique) Architecture et ensembles lapidaires de l’UBO organise son deuxième séminaire sur ce remploi lapidaire aux époques ancienne dans l’Ouest le 10 juin 2021 de 9h à 18h au pôle universitaire Pier-Jakez-Hélias de Quimper, après un premier séminaire consacré à l’architecture et aux ensembles lapidaires.

Plusieurs intervenants sont au programme de ce séminaire à suivre en présentiel et distanciel :

INTRODUCTION DU SEMINAIRE

Arnaud Ybert, MCF Histoire de l’art médiéval UBO REMPLOI ET RÉUTILISATION DE MÉGALITHES AU NÉOLITHIQUE ET À L’ÂGE DU BRONZE : MODALITÉS, FONCTIONS ET SIGNIFICATIONS

Yvan Pailler, archéologue INRAP, titulaire de la chaire ArMeRIE UBO/INRAP LES REMPLOIS D’ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX ANTIQUES DANS L’OUEST : UNE TENTATIVE DE BILAN

Yvan Maligorne, MCF Histoire antique UBO L’ANCIENNE ÉGLISE SAINT-HILAIRE À MOUTIER ROZEILLE (23) : 2500 ANS D’HISTOIRE ET PRESQUE AUTANT DANS LA RÉUTILISATION DES MATÉRIAUX

Jacques Roger, Ingénieur d’étude DRAC Nouvelle-Aquitaine LA PRATIQUE DE REMPLOI À SAINT-DENIS, CINQ ÉTUDES DE CAS (IVE ET LE XIIE SIÈCLE)

Michaël Wyss, Archéologue Ville de Saint-Denis Jean-Pierre Gély, Géologue, docteur/HDR, Chercheur associé université Paris1 Panthéon Sorbonne LES REMPLOIS ANTIQUES À L’ÉPOQUE ROMANE : DES RÉFLEXIONS OUVERTES À PARTIR DE QUELQUES SITES LIMOUSINS ET POITEVINS

Eric Sparhubert MCF Histoire de l’art ancien et médiéval université de Limoges DE L’ANTIQUITÉ AU MOYEN ÂGE : QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LE REMPLOI DU PETIT APPAREIL ET DE LA BRIQUE.

Daniel Prigent Archéologue département du Maine-et-Loire Chercheur associé laboratoire ARTEHIS CONCLUSION DU SEMINAIRE

Pour suivre le séminaire, à distance ou sur place, il est impératif de s’inscrire car le nombre de places est limité. Contactez par mail : arnaud.ybert@univ-brest.fr