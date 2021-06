Les animations d’été 2021 au musée de la fraise et du patrimoine de Plougastel-Daoulas

Le programme des visites de juin 2021 :

• Visite guidée du Musée de la Fraise et du Patrimoine

Vendredi 11 et 25 juin 2021 de 10h30 à 11h30

Prix d’entrée du musée, tout public

Au fil du parcours, vous découvrirez l’histoire de Plougastel, de ses origines anciennes à la culture du lin et l’histoire de la fraise. Vous pourrez également apprécier les couleurs et les broderies d’une des plus belles collections de costumes bretons du Finistère, les traditions et le savoir-faire des Plougastels !

• Visite guidée sur la statue du Dieu de la Fécondité dans le cadre des Journées nationales de

l’archéologie

Samedi 19 juin 2021 de 16h30 à 17h

3,50 euros par personne, à partir de 10 ans

Retrouvez dans les années 1970 sur le site de la chapelle Notre-Dame de la Fontaine Blanche, la statue du Dieu de la Fécondité est un témoignage de la période gallo-romaine à Plougastel-Daoulas. Découvrez lors de cette visite guidée thématique, l’histoire de cette statue, jugée autrefois indécente.

• Balade guidée dans les bois de Kerérault dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sur le thème « l’arbre, vie et usages »

Samedi 26 juin 2021 de 14h à 16h30 (rendez-vous sur le parking du Rocher de l’Impératrice)

3,50 euros par personne, public adulte, familial. Merci de bien vouloir prévoir de bonnes chaussures.

Découvrez les derniers bois de Plougastel avec notre guide bénévole. Une grande variété d’arbres s’y trouve ainsi que plusieurs témoignages de notre histoire.

• Balade guidée à Douar Bihan

Mercredi 30 juin 2021, de 14h30 à 16h

4,50 euros par personne, dès 10 ans

Merci de bien vouloir prévoir de bonnes chaussures.

Entre Pont-Kalleg, le Moulin-Neuf et Lanvrizan, baladez-vous en compagnie d’un guide qui vous fera découvrir l’histoire de certains villages de la presqu’île de Plougastel-Daoulas

Attention, la réservation et le port du masque durant les visites ont obligatoires. Réservation par téléphone au 02.98.40.21.18 ou par e-mail à

contact.musee.fraise@gmail.com, au plus tard la veille de l’animation. Places limitées

En pratique :

Le musée de la fraise et du patrimoine a changé ses horaires d’ouverture, il est désormais ouvert de :

• De septembre à juin :

Du mardi au vendredi : 10h-12h | 14h – 17h30

Le samedi et dimanche : 14h – 17h30

• De juillet à août :

Du lundi au vendredi : 10h-18h

Le samedi et dimanche : 14h – 18h