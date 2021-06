Comment relancer la filière lin et chanvre en Bretagne

C’est en novembre 2020 que Sandrine Le Feur, députée du Finistère et agricultrice bio à Pleyber-Christ a lancé l’appel : et si on relançait la culture, mais aussi la transformation du lin textile en Bretagne ? Et pourquoi pas aussi, du chanvre ? Même si les deux plantes ne se cultivent et ne se traitent pas tout à fait de la même façon, elles sont toutes deux utilisées pour leurs fibres qu’on peut tisser et transformer en vêtements, draps, etc. Le lin a par ailleurs assuré la prospérité bretonne pendant plusieurs siècles. Le chanvre était aussi d’usage courant autrefois (réécoutez cette émission).

Ce sont aussi des plantes d’avenir : non seulement on peut donc les transformer en fil et les tisser, mais le lin et le chanvre peuvent aussi être utilisés dans l’impression trois D, la construction (bio matériaux comme des briques ou de l’enduit), la fabrication navale, l’alimentation (les graines sont riches en protéines et acides gras) ou encore l’énergie. Sandrine Le Feur a elle-même cultivé du chanvre pour la production d’huile ou de farine.

Il y a bien eu des tentatives de re-création d’une filière lin dans les années 1950 mais elles n’ont pas abouti, faute d’une structuration de la filière. L’époque était aux fibres synthétiques… La Bretagne a cependant compté quelques unités de teillage jusque dans les années 1970, mais la filature n’a jamais repris en Bretagne.

Aujourd’hui on trouve des usines de teillage en Normandie et dans les Flandres, au plus près de la production française mais 80% du lin produit en France est filé et tissé en Chine actuellement.

Un air du temps favorable à une filière bretonne et bio de lin et chanvre

Les souhaits de ré-industrialisation, la prise de conscience – liée à la pandémie – d’un manque de savoir-faire en France (notamment la fabrication des masques), la lutte contre le réchauffement climatique sont autant de facteurs qui vont dans le sens d’une relance de filières locales, de la production à la commercialisation, en passant par la transformation. Pour la Bretagne, une filière lin et chanvre en bio serait pertinente.

Du point de vue de la production, le chanvre est une plante moins exigeante en termes de sol. le lin a besoin d’une terre limoneuse (comme celles des côtes du nord de la France). Les deux plantes se passent aisément de pesticides et elles ont la vertu de régénérer le sol. La culture d’un hectare de chanvre capte autant de CO2 qu’un hectare de forêt. Le lin comme le chanvre peuvent être des productions d’appoint pour des agriculteurs en polyculture (car la rotation du lin est de 6 ans).

La transformation des deux plantes en fibres textiles est aujourd’hui mécanisée, même s’il s’agit toujours de séparer le bois et la fibre. Les tissus qu’on tisse avec le lin et le chanvre ont des vertus de confort, thermique notamment. Quant aux autres usages, on peut les encourager via différent financements (Etat via le plan de relance, Région) et l’important est aussi de mettre en lien les différents projets qui pourraient s’avérer complémentaires.

L’association Lin & chanvre en Bretagne milite pour la réhabilitation des filières lin et chanvre et elle joue ce rôle de coordination et d’accompagnement tous les projets. Sandrine Le Feur quant à elle repère et encourage les cultivateurs mais aussi d’autres porteurs de projets, y compris industriels : usine de filage à Pleyber-Christ ou alentour, fabrication d’hydrogène vert à base de chanvre fermenté…