Et ça repart de plus belle au café Les Voyageurs de Lanvéoc

Grâce à deux adhérents mécènes, le café pourra continuer ses activités. Avec un courrier hebdomadaire, et d’autres correspondances, il a pu maintenir sa communauté qui se languissait de ce lieu chaleureux, artistique, ou on aime le mot “gentillesse”.

Une bibliothèque humaine le 13 juin 2021

Parce que les liens se sont distendus, la méfiance s’est accrue et la gentillesse a souvent disparu, les cafetiers des Voyageurs, Lionel Malik Slimane Tich-Tich et Erwan Andrieux ont eu l’idée d’organiser une bibliothèque humaine. C’est un concept né au Danemark, un moment pendant lequel des curieux/ses peuvent “emprunter” des humains (volontaires). Ces derniers se définissent comme des figures, des archétypes et ils expliquent pourquoi/comment à celles et ceux qui les ont emprunté pour la journée ou quelques minutes. L’idée est de se confronter à l’altérité, à la différence, en face à face bien sûr !

Dimanche 13 juin 2021 à 11h03 on pourra donc emprunter 5 humains par session de 15 minutes : agriculteur engagé, militante, nomade, artiste intersectionnel/le, thérapeute. C’est un premier essai ; à terme, il pourra y avoir d’autres bibliothèques humaines, de plus longue durée, au café Les Voyageurs. Cette expérience sera aussi pour le café, l’occasion de tester sa nouvelle cuisine.

Une cuisine pour voyager par les papilles

Une gazinière à 5 feux et chromes brillants permettra désormais aux Voyageurs de proposer des petits plats, exotiques ou locaux, sur réservation. Cet été, il y aura des résidences de chef/fe/s qui viendront une semaine cuisiner et transmettre leurs recettes du monde entier : Asie, Orient, La Réunion… Il pourrait y avoir aussi des ateliers cuisine. Et bien sûr, pendant les concerts, on aura des crêpes.

Les 4 ans du café Les voyageurs du 2 au 4 juillet 2021

Car il y aura des concerts. Derrière le café, il y a l’Eden, un jardin-cour avec une scène pour écouter et voir des artistes en tout genre. C’est notamment là que le café fêtera ses 4 ans les 2, 3 et 4 juillet 2021. Au programme : les artistes de l’EMCB qui proposeront des petites formes théâtrales, puis une animation musicale sur le marché de Lanvéoc le vendredi, un concert et boeuf le samedi, les Chéri.e.s chéri.e.s le dimanche.

Au cours de l’été, il y aura d’autres rendez-vous artistiques au café Les Voyageurs de Lanvéoc et dès les 19 et 20 juin 2021, des lectures de textes inédits écrits pendant les confinements par Magali Perhirin.

Les habitués retrouveront également l’AMAP (association pour le maintien de l’agriculture paysanne) et la Consigne, boutique d’artistes et créatrices/teurs du coin.