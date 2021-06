La retraite, des apprentissages après le travail…

L’une nous parlera de successions de transitions plutôt qu’une seule et unique transition au moment où on arrive à la retraite. Différents temps semblent structurer cette construction sociale.

La fin d’une activité professionnelle rythmait le quotidien, proposait des sociabilités, donnait du sens. Comment chacune a négocié cette arrivée dans ce nouvel espace-temps ? La retraite-repos où l’on prend le temps de se retrouver, de se découvrir ; la retraite-loisir ; la retraite-engagement où l’on réinvente son quotidien, son rapport au monde ; la retraite-retrait quand le corps impose un nouveau rythme, quand il pose la question de la prise en charge de la dépendance.

Un temps où il faut créer à partir de ce qu’on est, de ce qu’on a été, de ce qu’on n’est plus, de ce que notre corps nous permet ou ne nous permet plus….

Donner du sens à un nouveau temps de la vie

Comment trouver sa place (publique) ? Cette pluralité des situations de vie au moment de la retraite peut avoir une conséquence en termes de cohésion et de représentativité. La représentation de la retraite et/ou des retraités est faible. Ces témoignages individuels divers indiquent en creux la difficulté de penser collectivement le groupe des retraités, le pouvoir gris. Qui donne le ton lorsqu’il s’agit de négocier la création de la cinquième branche de la sécurité sociale ou encore de débattre et négocier les mesures de distanciation sociale en lien avec notre actualité sanitaire ? Qui porte la parole de celles et ceux qui sont classés dans la catégorie de la dépendance ? Comment faire entendre sa voix, ces voix qui disent des réalités vécues par les femmes vieillissantes. Comme indiqué dans l’émission, l’association Pourquoi pas vieilles ne propose pas des services à consommer mais un travail de réflexion, d’introspection au service des femmes vieillissantes et plus globalement des bénéficiaires d’un droit social à la retraite.