Des polars et des notes 79 : Des femmes à histoires…

Une lieutenant de la police de Varsovie, occupée à fouiner dans les affaires du pire de la pègre, une mère de famille très très très particulière avec un projet fou, une technicienne de police scientifique plongée dans une enquête de terrain ou une prostituée, férue d’histoire de l’art, stratège d’une des grandes familles de truands sur près de trois décennies, autant d’histoires de femmes et autant d’intrigues passionnantes, effrayantes, autant de suspense et de pointes d’humour ou de violence, bref de quoi vous aider à passer quelques agréables moments de lecture à la plage ou ailleurs.

Cette émission est (presque) une première puisque nous avons pu enfin réenregistrer en studio, après plus d’un an de contraintes sanitaires. Ce n’est pas grand-chose puisque Des Polars et des Notes n’a pas connu d’interruption, mais voilà qui donne du baume au cœur : la situation s’arrange !

Bonnes vacances et bonne écoute !

Sommaire :

Livres

LES OMBRES – Wojciech Chmielarz – Éditions Agullo – collection Agullo Noir

Traduit du polonais par Caroline Raszka-Dewez. Polar

Interviews

Anouk Langaney pour CLARK, paru aux éditions L’Atalante, dans la collection Fusion. Roman épistolaire bien noir.

Claire Raphaël pour LES GAGNEUSES publié aux éditions du Rouergue, dans la collection du Rouergue Noir. Polar

Yves Azéroual pour FAUBOURG MONTMARTRE paru aux éditions LE PASSEUR. Polar.

La Zik

Nirvana : Come As You Are

3 Doors Down : Kryptonite

David Bowie : Modern Love

Mouloudji : La complainte de la Butte